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Жителям Ростова рассказали, где можно сделать прививку от гриппа

27 сентября 2021, 13:33
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа, сообщили в городской администрации.

Сделать прививку от гриппа жители Ростова могут в торговых центрах и больницах.

Прививочный пункт в ТЦ «Золотой Вавилон» на Малиновского, 25 работает каждый день с 10.00 до 18.00 мск, в городской больнице № 20 круглосуточно, в «Галерее Астор» на Буденновском проспекте по средам с 14.00 до 19.00 мск и по вторникам, четвергам и субботам с 12.00 до 18.00 мск.

Кроме того, сделать прививку можно каждый день на первом этаже «Мегамага», пункт работает с 10.30 до 19.30 мск, также ежедневно принимают в ТК «Южный» с 09.00 до 16.00 мск и в ТЦ «Горизонт» с 10.00 до 20.00 мск. По будням с 14.00 до 18.00 мск и в выходные с 10.00 до 14.00 мск работает пункт в ТЦ «Сити Галерея», с 09.00 до 15.00 мск по будням можно обратиться за прививкой в городскую больницу скорой медпомощи на улице Бодрой.

Также с понедельника по среду работает мобильный пункт перед перед входом в «Окей» по проспекту Комарова и ежедневно с 15.00 до 07.00 мск в приемном отделении горбольницы № 8.

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