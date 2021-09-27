Жителям Ростова рассказали, где можно сделать прививку от гриппа

Сделать прививку от гриппа жители Ростова могут в торговых центрах и больницах.
Прививочный пункт в ТЦ «Золотой Вавилон» на Малиновского, 25 работает каждый день с 10.00 до 18.00 мск, в городской больнице № 20 круглосуточно, в «Галерее Астор» на Буденновском проспекте по средам с 14.00 до 19.00 мск и по вторникам, четвергам и субботам с 12.00 до 18.00 мск.
Кроме того, сделать прививку можно каждый день на первом этаже «Мегамага», пункт работает с 10.30 до 19.30 мск, также ежедневно принимают в ТК «Южный» с 09.00 до 16.00 мск и в ТЦ «Горизонт» с 10.00 до 20.00 мск. По будням с 14.00 до 18.00 мск и в выходные с 10.00 до 14.00 мск работает пункт в ТЦ «Сити Галерея», с 09.00 до 15.00 мск по будням можно обратиться за прививкой в городскую больницу скорой медпомощи на улице Бодрой.
Также с понедельника по среду работает мобильный пункт перед перед входом в «Окей» по проспекту Комарова и ежедневно с 15.00 до 07.00 мск в приемном отделении горбольницы № 8.