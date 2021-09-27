Жителям Ростова рассказали, где можно сделать прививку от гриппа

Кроме того, сделать прививку можно каждый день на первом этаже «Мегамага», пункт работает с 10.30 до 19.30 мск, также ежедневно принимают в ТК «Южный» с 09.00 до 16.00 мск и в ТЦ «Горизонт» с 10.00 до 20.00 мск. По будням с 14.00 до 18.00 мск и в выходные с 10.00 до 14.00 мск работает пункт в ТЦ «Сити Галерея», с 09.00 до 15.00 мск по будням можно обратиться за прививкой в городскую больницу скорой медпомощи на улице Бодрой.