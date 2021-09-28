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Posted 28 сентября 2021, 13:01

Published 28 сентября 2021, 13:01

Modified 11 сентября 2022, 15:51

Updated 11 сентября 2022, 15:51

Коронавирус обнаружили в смывах с поручней автобусов и вокзалов в Ростове-на-Дону

28 сентября 2021, 13:01
В Ростовской области во время мониторинга общественного транспорта на поручнях автобусов был обнаружен вирус COVID-19, об этом сообщил глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев.

В Ростовской области в течение четырех недель Роспотребнадзор проводил мониторинг ситуации в общественном транспорте, в том числе выявил отсутствие санитарно-профилактической обработки автобусов общественных маршрутов № 33, 83, 78, 90, 21,113.

«Хочу напомнить, что мы неоднократно с поручней в автобусах выделяли коронавирус. Также в смывах на железнодорожном вокзале „Ростов-Главный“ выделили коронавирус. Это свидетельствует о том, что вопросам дезинфекции уделяется недостаточно внимания», — сообщил глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

В 54 муниципалитетах Ростовской области были обнаружены случаи заражения коронавирусом.

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#Диана Троянская#Общество#Новости
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