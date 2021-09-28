Коронавирус обнаружили в смывах с поручней автобусов и вокзалов в Ростове-на-Дону

В Ростовской области во время мониторинга общественного транспорта на поручнях автобусов был обнаружен вирус COVID-19, об этом сообщил глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев.