Кабмин сообщил о субсидиях на введение российской радиоэлектроники

На проекты по введению российских товаров, которые необходимо будет реализовать в ближайшие 5 лет, будут предоставлять субсидии — до 4 миллиардов рублей ежегодно. При этом предприятие обязано инвестировать в проект не меньше 100 миллионов рублей за весь период. Помимо этого компания обязуется сделать так, чтобы доля отечественной электроники в общем объеме проекта по результатам его реализации составила не меньше 70%. Об этом информирует RT.