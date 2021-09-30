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Posted 30 сентября 2021, 15:23

Published 30 сентября 2021, 15:23

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

Кабмин сообщил о субсидиях на введение российской радиоэлектроники

Кабмин сообщил о субсидиях на введение российской радиоэлектроники

30 сентября 2021, 15:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пресс-служба правительства России сообщила, что «бизнес сможет компенсировать часть расходов на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции». Такие правила предоставления государственной поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

На проекты по введению российских товаров, которые необходимо будет реализовать в ближайшие 5 лет, будут предоставлять субсидии — до 4 миллиардов рублей ежегодно. При этом предприятие обязано инвестировать в проект не меньше 100 миллионов рублей за весь период. Помимо этого компания обязуется сделать так, чтобы доля отечественной электроники в общем объеме проекта по результатам его реализации составила не меньше 70%. Об этом информирует RT.

При этом Кабмин заявил, что за счет федеральных субсидий предприятия смогут возместить до 50% расходов.

В пресс-службе также отметили, что финансы можно направить на покупку товара и комплектующих, которые нужны для его внедрения, модернизацию производства, переквалификацию рабочего персонала. На государственную поддержку могут рассчитывать те проекты, которые были одобрены Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Минпромторг займется сбором заявок на получение субсидии и заключением соглашений.

Также стало известно, что российские власти упростили доступ к государственной поддержке для участников международных выставок и ярмарок.

#Политика#Новости
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