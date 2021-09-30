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Posted 30 сентября 2021, 09:03

Published 30 сентября 2021, 09:03

Modified 11 сентября 2022, 15:41

Updated 11 сентября 2022, 15:41

Почти 15,4 млрд рублей бюджетного кредита направят на скоростной трамвай в Ростове

30 сентября 2021, 09:03
Стоимость инфраструктурного проекта по модернизации городского трамвая в Ростове-на-Дону составит 84,7 миллиарда рублей, сообщили в региональном правительстве.

Из общей суммы 69,3 миллиарда рублей привлекут из внебюджетных средств, около 15,4 миллиарда рублей составит инфраструктурный бюджетный кредит.

В ходе модернизации в Ростове-на-Дону построят 76,8 километра современных трамвайных путей и отремонтируют 46 километров старых. Кроме того, закупят 98 трамвайных вагонов и установят новые трамвайные остановки.

Новые трамвайные линии соединят центр города с Левенцовской, Верхним Темерником, Суворовским и Вересаево, а также с будущими районами на левом берегу и рядом со старым аэропортом.

Проект одобрила правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Напомним, в Ростове-на-Дону могут появиться трамвайные линии на проспектах Михаила Нагибина и Стачки, а также в микрорайоне Александровка.

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