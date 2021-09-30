Почти 15,4 млрд рублей бюджетного кредита направят на скоростной трамвай в Ростове

Posted 30 сентября 2021, 09:03
Published 30 сентября 2021, 09:03
Modified 11 сентября 2022, 15:41
Updated 11 сентября 2022, 15:41
Из общей суммы 69,3 миллиарда рублей привлекут из внебюджетных средств, около 15,4 миллиарда рублей составит инфраструктурный бюджетный кредит.
В ходе модернизации в Ростове-на-Дону построят 76,8 километра современных трамвайных путей и отремонтируют 46 километров старых. Кроме того, закупят 98 трамвайных вагонов и установят новые трамвайные остановки.
Новые трамвайные линии соединят центр города с Левенцовской, Верхним Темерником, Суворовским и Вересаево, а также с будущими районами на левом берегу и рядом со старым аэропортом.
Проект одобрила правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.
Напомним, в Ростове-на-Дону могут появиться трамвайные линии на проспектах Михаила Нагибина и Стачки, а также в микрорайоне Александровка.