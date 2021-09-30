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Posted 30 сентября 2021, 08:16

Published 30 сентября 2021, 08:16

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

Ростовчане заявили, что пробки парализуют проспект Стачки из-за строительства высоток

30 сентября 2021, 08:16
В Ростове-на-Дону на улице Привокзальной планируется построить жилкомплекс, что огорчило многих горожан, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Уже выдали разрешение на строительство жилкомплекса на съезде с моста на проспекте Стачки. Сейчас на этой территории работает автомойка.

Застройщик хочет реализовать проект по строительству нескольких домов с максимальной высотой 26 этажей. В них появятся 1845 квартир, все работы должны завершиться в 2024 году.

Многим ростовчанам не понравилась идея видеть в городе новые высотки. Они заявили, что сейчас и так есть проблемы с движением, а новые дома могут стать причиной серьезных пробок.

«Там и так постоянная пробка, а будет еще веселее, когда это все запаркуется, а по утрам и вечерам будет выезжать и возвращаться», — прозвучало в комментариях.

«Правильно! Вы были в том районе? Это же жуткая помойка с алкоголиками, бомжами и разрушенными домами начала XX века. Хватит противиться развитию города. Это не центр», — заступилась часть горожан.

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