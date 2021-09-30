Ростовчане заявили, что пробки парализуют проспект Стачки из-за строительства высоток

Posted 30 сентября 2021, 08:16
Published 30 сентября 2021, 08:16
Modified 18 сентября 2022, 14:13
Updated 18 сентября 2022, 14:13
Уже выдали разрешение на строительство жилкомплекса на съезде с моста на проспекте Стачки. Сейчас на этой территории работает автомойка.
Застройщик хочет реализовать проект по строительству нескольких домов с максимальной высотой 26 этажей. В них появятся 1845 квартир, все работы должны завершиться в 2024 году.
Многим ростовчанам не понравилась идея видеть в городе новые высотки. Они заявили, что сейчас и так есть проблемы с движением, а новые дома могут стать причиной серьезных пробок.
«Там и так постоянная пробка, а будет еще веселее, когда это все запаркуется, а по утрам и вечерам будет выезжать и возвращаться», — прозвучало в комментариях.
«Правильно! Вы были в том районе? Это же жуткая помойка с алкоголиками, бомжами и разрушенными домами начала XX века. Хватит противиться развитию города. Это не центр», — заступилась часть горожан.