rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2021, 16:16

Published 1 октября 2021, 16:16

Modified 11 сентября 2022, 16:57

Updated 11 сентября 2022, 16:57

Омской компании разрешили построить крематорий на новом кладбище под Ростовом-на-Дону

1 октября 2021, 16:16
На новом кладбище в Ростове-на-Дону строительством нового крематория займется омская компания, пишет информационный портал Город N.

Сообщается, что проект уже получил разрешение госэкспертизы. Застройщиком выступит компания ООО «Омская мемориальная организация». Единственным собственником данного предприятия является Денис Костылев.

Ранее сообщалось, что уже имеющийся крематорий в Ростове-на-Дону не справляется. В организации очереди на сожжение тел умерших приходилось ждать до двух недель, позже американская печь в крематории пришла в негодность из-за неправильной эксплуатации.

Также в середине декабря прошлого года администрация Ростова сообщала, что в условиях пандемии количество кремаций выросло. Тогда ежедневная нагрузка составляла от 10 до 23 кремаций в день.

Материалы по теме
В ростовском крематории опровергли информацию о двухнедельных очередяхВ Ростове ищут родственников умерших, обманутых сотрудниками крематорияВ ростовском крематории за трупы свыше 150 кг стали брать доплату
#Антонина Каршина#Город#Новости
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика