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Posted 1 октября 2021, 14:25

Published 1 октября 2021, 14:25

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

Ростовская область вошла в топ регионов по популярности «Пушкинской карты»

1 октября 2021, 14:25
Ростовская область вошла в число регионов, жители которых активно пользуются «Пушкинской картой», сообщили в правительстве региона.

Программу запустили с сентября, это банковская карта для молодых людей, при помощи которой можно покупать билеты на культурные мероприятия. В этом году номинал карты составляет три тысяч рублей, в следующем — пять тысяч рублей. Если не успеть потратить их за год, то они сгорят.

Сейчас огласили первые результаты реализации программы. Донской регион попал в топ-10 по стране, в которых чаще всего покупают билеты по карте. В этот список также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область и Татарстан.

В Ростовской области участниками программы стали 28 учреждений, в том числе театры и музей. Этот перечень со временем будет расширен.

«Лидером по продаже билетов по карте оказался Ростовский государственный музыкальный театр. Вместе с тем молодежь с большим удовольствием активно реализует возможности программы в Ростовской государственной филармонии и государственных музеях», — прокомментировал первый замгубернатора Игорь Гуськов.

Он добавил, что афиша «Пушкинской карты» постоянно пополняется. Изначально в перечень входили 260 мероприятий, теперь их 350.

Участники программы могут посещать мероприятия не только в регионе проживания, но и по всей стране.

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