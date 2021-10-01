Ростовская область вошла в топ регионов по популярности «Пушкинской карты»

Posted 1 октября 2021, 14:25
Published 1 октября 2021, 14:25
Modified 18 сентября 2022, 14:13
Updated 18 сентября 2022, 14:13
Программу запустили с сентября, это банковская карта для молодых людей, при помощи которой можно покупать билеты на культурные мероприятия. В этом году номинал карты составляет три тысяч рублей, в следующем — пять тысяч рублей. Если не успеть потратить их за год, то они сгорят.
Сейчас огласили первые результаты реализации программы. Донской регион попал в топ-10 по стране, в которых чаще всего покупают билеты по карте. В этот список также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область и Татарстан.
В Ростовской области участниками программы стали 28 учреждений, в том числе театры и музей. Этот перечень со временем будет расширен.
«Лидером по продаже билетов по карте оказался Ростовский государственный музыкальный театр. Вместе с тем молодежь с большим удовольствием активно реализует возможности программы в Ростовской государственной филармонии и государственных музеях», — прокомментировал первый замгубернатора Игорь Гуськов.
Он добавил, что афиша «Пушкинской карты» постоянно пополняется. Изначально в перечень входили 260 мероприятий, теперь их 350.
Участники программы могут посещать мероприятия не только в регионе проживания, но и по всей стране.