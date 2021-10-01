Ростовская область вошла в топ регионов по популярности «Пушкинской карты»

Программу запустили с сентября, это банковская карта для молодых людей, при помощи которой можно покупать билеты на культурные мероприятия. В этом году номинал карты составляет три тысяч рублей, в следующем — пять тысяч рублей. Если не успеть потратить их за год, то они сгорят.