В реанимации умер пропавший мужчина, которого искали больше недели в Ростове-на-Дону

Молодой человек 19 сентября вышел из дома и не вернулся, родные парня написали заявление в полицию и обратились к поисковикам. Через десять дней пропавшего нашли в городской больнице скорой медицинской помощи, врач-реаниматолог которой опознал парня по татуировкам, указанным в ориентировке.