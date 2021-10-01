В реанимации умер пропавший мужчина, которого искали больше недели в Ростове-на-Дону

Posted 1 октября 2021, 10:27
Published 1 октября 2021, 10:27
Modified 18 сентября 2022, 14:13
Updated 18 сентября 2022, 14:13
Молодой человек 19 сентября вышел из дома и не вернулся, родные парня написали заявление в полицию и обратились к поисковикам. Через десять дней пропавшего нашли в городской больнице скорой медицинской помощи, врач-реаниматолог которой опознал парня по татуировкам, указанным в ориентировке.
Оказалось, что Денис поступил в БСМП 21 сентября с переохлаждением, переросшим в пневмонию. Документов при нем не было, потому сразу установить личность не удалось.
К больному сразу же приехала супруга, но его состояние было тяжелым и утром 1 октября мужчина умер.