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Posted 1 октября 2021, 10:27

Published 1 октября 2021, 10:27

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

В реанимации умер пропавший мужчина, которого искали больше недели в Ростове-на-Дону

В реанимации умер пропавший мужчина, которого искали больше недели в Ростове-на-Дону

1 октября 2021, 10:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В реанимации Ростова-на-Дону умер пропавший 19 сентября 29-летний Денис Богатый, сообщил DonDay.

Молодой человек 19 сентября вышел из дома и не вернулся, родные парня написали заявление в полицию и обратились к поисковикам. Через десять дней пропавшего нашли в городской больнице скорой медицинской помощи, врач-реаниматолог которой опознал парня по татуировкам, указанным в ориентировке.

Оказалось, что Денис поступил в БСМП 21 сентября с переохлаждением, переросшим в пневмонию. Документов при нем не было, потому сразу установить личность не удалось.

К больному сразу же приехала супруга, но его состояние было тяжелым и утром 1 октября мужчина умер.

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