Власти Ростовской области внесут изменения в «Стратегию-2030» из-за коронакризиса

Posted 1 октября 2021, 13:42
Published 1 октября 2021, 13:42
Modified 18 сентября 2022, 14:13
Updated 18 сентября 2022, 14:13
Стало известно, что глава региона Василий Голубев отдал распоряжение о внесении изменений в план соцэкономразвития Ростовской области. Основной причиной этого назвали сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, вызванную эпидемией коронавируса.
Сообщается, что правительство Ростовской области привлекло региональных экспертов, чтобы внести новые предложения в план «Стратегии-2030», изменения при этом были внесены с учетом актуальных целей развития страны.
Новый документ опубликовали на портале регионального правительства, обсуждения стратегии пройдут с 4 по 20 октября текущего года. По завершению общественных обсуждения проект направят в органы власти федерального уровня для дальнейшего согласования плана развития региона.
Ранее в Ростовской области назвали основные стратегические объекты, которые будут способствовать экономическому развитию региона.