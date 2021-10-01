Власти Ростовской области внесут изменения в «Стратегию-2030» из-за коронакризиса

В Ростовской области в связи с эпидемиологической ситуацией решили пересмотреть план социального и экономического развития «Стратегия-2030», об этом сообщили в правительстве региона.

Стало известно, что глава региона Василий Голубев отдал распоряжение о внесении изменений в план соцэкономразвития Ростовской области. Основной причиной этого назвали сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, вызванную эпидемией коронавируса. Сообщается, что правительство Ростовской области привлекло региональных экспертов, чтобы внести новые предложения в план «Стратегии-2030», изменения при этом были внесены с учетом актуальных целей развития страны. Новый документ опубликовали на портале регионального правительства, обсуждения стратегии пройдут с 4 по 20 октября текущего года. По завершению общественных обсуждения проект направят в органы власти федерального уровня для дальнейшего согласования плана развития региона. Ранее в Ростовской области назвали основные стратегические объекты, которые будут способствовать экономическому развитию региона. Материалы по теме Изменения внесут в «Стратегию-2030» в Ростовской области В МИД дали оценку новой стратегии Евросоюза в отношении России