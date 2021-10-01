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Posted 1 октября 2021, 13:42

Published 1 октября 2021, 13:42

Modified 18 сентября 2022, 14:13

Updated 18 сентября 2022, 14:13

Власти Ростовской области внесут изменения в «Стратегию-2030» из-за коронакризиса

1 октября 2021, 13:42
В Ростовской области в связи с эпидемиологической ситуацией решили пересмотреть план социального и экономического развития «Стратегия-2030», об этом сообщили в правительстве региона.

Стало известно, что глава региона Василий Голубев отдал распоряжение о внесении изменений в план соцэкономразвития Ростовской области. Основной причиной этого назвали сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, вызванную эпидемией коронавируса.

Сообщается, что правительство Ростовской области привлекло региональных экспертов, чтобы внести новые предложения в план «Стратегии-2030», изменения при этом были внесены с учетом актуальных целей развития страны.

Новый документ опубликовали на портале регионального правительства, обсуждения стратегии пройдут с 4 по 20 октября текущего года. По завершению общественных обсуждения проект направят в органы власти федерального уровня для дальнейшего согласования плана развития региона.

Ранее в Ростовской области назвали основные стратегические объекты, которые будут способствовать экономическому развитию региона.

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