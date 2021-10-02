Ростовчане назвали 100% бесполезными новые ограничения из-за коронавируса в октябре

Posted 2 октября 2021, 15:27
Published 2 октября 2021, 15:27
Modified 11 сентября 2022, 15:42
Updated 11 сентября 2022, 15:42
Губернатор Василий Голубев принял решение отменить диспансеризацию и профосмотры, обязать компании отправить на удаленку 30% персонала. Станут недоступны программы дополнительного образования для детей в очном режиме, закроют танцевальные площадки.
Документ уже подписан, а действовать он начнет с понедельника. Местные жители заявили, что многие люди игнорируют меры профилактики, поэтому ограничения могут оказаться бессмысленными.
«Я вчера ехала с западного до центра на автобусе № 67. Салон был полностью забит. Я ехала и радовалась, что это не общепит со столами с дистанцией 2 метра, а автобус и тут точно нельзя заразиться», — с сарказмом написала местная жительница.
«Ладно еще сами ограничения. Но эти горки уже надоели, нельзя что-то планировать вообще. Сегодня можно, а завтра уже нельзя. Многие мероприятия уже не переносят, а просто отменяют на бессрочно», — пожаловались ростовчане.