rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2021, 15:27

Published 2 октября 2021, 15:27

Modified 11 сентября 2022, 15:42

Updated 11 сентября 2022, 15:42

Ростовчане назвали 100% бесполезными новые ограничения из-за коронавируса в октябре

2 октября 2021, 15:27
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области с 4 октября введут новые ограничения из-за коронавируса, которые местные жители назвали бессмысленными, заявили они в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Василий Голубев принял решение отменить диспансеризацию и профосмотры, обязать компании отправить на удаленку 30% персонала. Станут недоступны программы дополнительного образования для детей в очном режиме, закроют танцевальные площадки.

Документ уже подписан, а действовать он начнет с понедельника. Местные жители заявили, что многие люди игнорируют меры профилактики, поэтому ограничения могут оказаться бессмысленными.

«Я вчера ехала с западного до центра на автобусе № 67. Салон был полностью забит. Я ехала и радовалась, что это не общепит со столами с дистанцией 2 метра, а автобус и тут точно нельзя заразиться», — с сарказмом написала местная жительница.

«Ладно еще сами ограничения. Но эти горки уже надоели, нельзя что-то планировать вообще. Сегодня можно, а завтра уже нельзя. Многие мероприятия уже не переносят, а просто отменяют на бессрочно», — пожаловались ростовчане.

Материалы по теме
В Ростовской области 501 человек за сутки заболел коронавирусомВ Ростовской области новые случаи коронавируса подтвердили в 55 территорияхКонтрабанда БТР и ковидные антирекорды: тревожные новости субботы, волнующие Ростов
#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика