Осенью в Ростовской области сохранят цены на хлеб, но в 2,6 раза подорожает картофель

Posted 4 октября 2021, 17:48
Published 4 октября 2021, 17:48
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
В Ростовской области собрали более 12,6 миллионов тонн ранних зерновых культур, что позволило региону стать лидером уборочной кампании. В областном Минсельхозе сообщили, что благодаря этому цены на хлеб должны сохраниться на прежнем уровне.
Однако кампания по сбору картофеля не будет столь же успешной, поскольку Ростовская область никогда не являлась лидером по производству картофеля. Donnews рассказал, что общий объем собранного картофеля составил около 142 тысяч тонн, что на 4,8 тысячи тонн больше, чем собрали в прошлом году.
«Свою норму, около 200 тысяч тонн, мы соберём. У нас есть другая проблема: негде хранить урожай. Поэтому многие владельцы хозяйств, выращивающих картофель, продают его туда, где выше закупочные цены — то есть в Москву или Санкт-Петербург», — рассказал советник президента торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.
Он добавил, что цены на картофель гарантированно будут расти, поскольку ранний картофель уже был передан на реализацию, а сбор позднего урожая был испорчен ухудшением погодных условий.
Более того, цена на картофель выросла и по сравнению с 2020 годом, когда цена килограмма картошки составляла немногим больше 11 рублей. Сейчас, когда цена достигает 30 рублей за килограмм, в условиях дефицита и неурожая картофеля легко предсказать, что стоимость этого продукта будет расти и может превысить текущие показатели цены в 2,6 раза.
Юрий Корнюш добавил, что так как стоимость картофеля напрямую зависит от конъюнктуры рынка, он предполагает, что цена вырастет до 80 рублей за килограмм.
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