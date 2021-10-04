Осенью в Ростовской области сохранят цены на хлеб, но в 2,6 раза подорожает картофель

Более того, цена на картофель выросла и по сравнению с 2020 годом, когда цена килограмма картошки составляла немногим больше 11 рублей. Сейчас, когда цена достигает 30 рублей за килограмм, в условиях дефицита и неурожая картофеля легко предсказать, что стоимость этого продукта будет расти и может превысить текущие показатели цены в 2,6 раза.