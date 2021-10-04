Врач высказался о возможности симулировать кому вероятному убийце студенток

Posted 4 октября 2021,, 19:45
Published 4 октября 2021,, 19:45
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Ранее в СМИ сообщали о том, что вероятный убийца трех студенток под Оренбургом Александр Лазарев может притворяться, из-за чего его не могут допросить. Как рассказал Алексей Гапонов журналистам NEWS.ru, у состояния Лазарева есть причины. «Реакция на болевые раздражители у людей разная в сознании и без. Человек с закрытыми глазами не может знать, как и где проверят реакцию, и отреагирует «по-живому», — подчеркнул врач. Кроме того, он отметил сложность неподвижного положения тела, в том числе при выполнении процедур.
Как добавил Гапонов, специалистам не составляет труда разоблачить притворщика, если он действительно симулирует. К таким способам относятся укол, щипки, нашатырный спирт и так далее — не болезненные и не травмоопасные приемы, которых, как правило, достаточно.
Лазарев является подозреваемым по делу об убийстве трех студентов медицинского колледжа, которым было 17, 18 и 19 лет. Результаты молекулярно-генетической экспертизы подтвердили его причастность. Ход следствия контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.
У Лазарева уже есть судимость за убийство директора орского бара. Минувшим летом он вышел на свободу.
Ранее МВД опубликовало видео погони за предполагаемым убийцей студентов. До этого СК России выложила кадры из квартиры в Гае Оренбургской области, где проживали убитые девушки. Предварительно, чтобы уничтожить улики убийца устроил в квартире пожар. На телах трёх девушек найдены множественные колото-резаные раны. Два тела обнаружили в квартире, третью убитую — во дворе. Стало известно, что студентки приехали на учебу из Башкирии.