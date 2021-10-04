Врач высказался о возможности симулировать кому вероятному убийце студенток

Ранее в СМИ сообщали о том, что вероятный убийца трех студенток под Оренбургом Александр Лазарев может притворяться, из-за чего его не могут допросить. Как рассказал Алексей Гапонов журналистам NEWS.ru, у состояния Лазарева есть причины. «Реакция на болевые раздражители у людей разная в сознании и без. Человек с закрытыми глазами не может знать, как и где проверят реакцию, и отреагирует «по-живому», — подчеркнул врач. Кроме того, он отметил сложность неподвижного положения тела, в том числе при выполнении процедур.