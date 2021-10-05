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Posted 5 октября 2021, 08:20

Published 5 октября 2021, 08:20

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Попавшего под колеса автобуса школьника доставили в реанимацию в Ростове-на-Дону

Попавшего под колеса автобуса школьника доставили в реанимацию в Ростове-на-Дону

5 октября 2021, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону водитель рейсового автобуса сбил подростка, пострадавшего госпитализировали, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла во вторник утром на улице Советской. Водитель автобуса № 3 сбил 14-летнего подростка, который перебегал дорогу в 50 метрах от перехода.

«Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Детской областной больницы. Сейчас в рамках проверки устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области 95-летний водитель сбил ребенка на переходе 30 сентября. Подростка доставили в медицинское учреждение.

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