Попавшего под колеса автобуса школьника доставили в реанимацию в Ростове-на-Дону

Posted 5 октября 2021, 08:20
Published 5 октября 2021, 08:20
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Авария произошла во вторник утром на улице Советской. Водитель автобуса № 3 сбил 14-летнего подростка, который перебегал дорогу в 50 метрах от перехода.
«Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Детской областной больницы. Сейчас в рамках проверки устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области 95-летний водитель сбил ребенка на переходе 30 сентября. Подростка доставили в медицинское учреждение.