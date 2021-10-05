Правительство поручило проконтролировать закупку контейнеров для раздельного сбора

Абрамченко дала поручение Минприроды и ППК РЭО обеспечить быстрое доведение средств до субъектов и контроль за эффективностью их использования, пишет 360tv.ru. По словам вице-премьера, развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение переработки и переход государства к экономике замкнутого цикла. Благодаря контейнерам можно отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на стадии сбора.