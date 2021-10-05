Правительство поручило проконтролировать закупку контейнеров для раздельного сбора

Posted 5 октября 2021, 08:47
Published 5 октября 2021, 08:47
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Абрамченко дала поручение Минприроды и ППК РЭО обеспечить быстрое доведение средств до субъектов и контроль за эффективностью их использования, пишет 360tv.ru. По словам вице-премьера, развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение переработки и переход государства к экономике замкнутого цикла. Благодаря контейнерам можно отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на стадии сбора.
Виктория Абрамченко подчеркнула: регионы проводят работу по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора ТКО. Охват граждан раздельным сбором мусора составил 30%. Вице-премьер считает, что новая мера поддержки для создания эффективной системы обращения с отходами даст возможность увеличить данный показатель.
Наибольшее финансирование получат такие субъекты, как Воронежская область (138 млн рублей), Тверская область (свыше 66 млн рублей.), Кабардино-Балкария (более 63 млн рублей), Костромская область (свыше 60 млн рублей).
По словам главы ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, предприятие будет внимательно контролировать целевое расходование средств.
Буцаев отметил, что уже к 2030 году нужно достичь сортировки 100% ТКО. Одним из важных шагов для достижения этого показателя, считает Буцаев, является внедрение раздельного сбора мусора по всей стране. Свыше половины субъектов РФ получат деньги на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов в рамках субсидии правительства.
«Хочу подчеркнуть важность того, что деньги выделяются именно на контейнеры. Проблема нехватки баков для РСО стоит остро длительное время, и РЭО продолжит оперативно обновлять данные, чтобы в случае нестыковок незамедлительно принимать меры», — сообщил генеральный директор ППК РЭО.
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