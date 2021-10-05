Прокуратура заставит «Ресо-гарантию» ответить о проблемах с Е-ОСАГО

«Я то думала плачу немалые деньги седьмой год подряд, чтобы спать спокойно и не заморачиваться. Но у Ресо видимо другие планы, просто так получать деньги, а в случае чего присылать почтой России заключение „эксперта“. Ну что ж, больше я в этой компании страховаться естественно не буду, ну, а с этим отказом придётся идти в суд. Никому не советую эту компанию», — отмечает один из клиентов.