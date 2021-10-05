Прокуратура заставит «Ресо-гарантию» ответить о проблемах с Е-ОСАГО

Posted 5 октября 2021, 08:18
Published 5 октября 2021, 08:18
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Страховая «Ресо-гарантия» стала одним из лидеров на рынке обязательного страховая автомобилей, при этом в последнее время появились жалобы на компанию из-за размеров выплат и проблем с оформлением страховки в интернете. RostovGazeta в конце июля направило несколько запросов по этому поводу в компанию, однако она не предоставила ответ, что и послужило поводом для обращения в прокуратуру.
«Доводы обращения о нарушении САО „Ресо-гарантия“ федерального законодательства в ходе проверки нашли свое подтверждение. Прокуратура выявила нарушение части 2 статьи 40 закона о СМИ (отказ в предоставлении информации)», — говорится в письме ведомства.
Прокуратура внесла представление страховой компании об устранении нарушения и приняла решение возбудить административное дело в отношении должностного лица компании. Теперь ему грозит штраф.
«Ресо-гарантия» в настоящее время выступает ответчиком по сотням искам. Ее основные собственники — миллиардеры Сергей и Николая Саркисовы. Компания фигурирует в СМИ в связи со скандалом с участием бывшего президента Франции Николя Саркози, который якобы получал от нее миллионы евро.
На популярных сайтах с отзывами можно найти множество негативных мнений клиентов компании.
«Я то думала плачу немалые деньги седьмой год подряд, чтобы спать спокойно и не заморачиваться. Но у Ресо видимо другие планы, просто так получать деньги, а в случае чего присылать почтой России заключение „эксперта“. Ну что ж, больше я в этой компании страховаться естественно не буду, ну, а с этим отказом придётся идти в суд. Никому не советую эту компанию», — отмечает один из клиентов.
«Сколько таких как я? Короче, в РЕСО больше — ни ногой», — отмечает другой клиент, столкнувшийся с проблемами с выплатами.
Кроме того, клиенты жалуются на ошибки в оформлении полисов.
«Год назад, агент РЕСО неверно внес данные моего водительского в систему. Каско мне насчитали выше, чем на самом деле. Через год вскрылась ошибка. Как думаете, Ресо извинилась? Вернула деньги? Предложила сорри бонус? Ага! Сейчас.! Короче говоря, не советую. Мне с Ресо противно!», — отмечает пострадавший автолюбитель.