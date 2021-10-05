Российские военные испытали новую снайперскую винтовку

Posted 5 октября 2021, 18:12
Published 5 октября 2021, 18:12
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Как сообщает информационный портал RT, снайперскую винтовку Чукавина испытали успешно. Российские военные отрапортовали о положительном результате.
Итоги проведенной работы сейчас документально оформляют. После этого будет решаться вопрос о том, чтобы принять новый стрелковый комплекс на вооружение.
Военно-морской флот РФ ранее испытал также гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск».