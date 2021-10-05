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Posted 5 октября 2021, 18:12

Published 5 октября 2021, 18:12

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Российские военные испытали новую снайперскую винтовку

5 октября 2021, 18:12
В Российской Федерации завершилось проведение государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина. Ей предстоит заменить винтовку Драгунова, заявили представители группы компаний «Калашников».

Как сообщает информационный портал RT, снайперскую винтовку Чукавина испытали успешно. Российские военные отрапортовали о положительном результате.

Итоги проведенной работы сейчас документально оформляют. После этого будет решаться вопрос о том, чтобы принять новый стрелковый комплекс на вооружение.

Военно-морской флот РФ ранее испытал также гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск».

#Технологии#Новости
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