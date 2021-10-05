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Posted 5 октября 2021, 14:58

Published 5 октября 2021, 14:58

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Ростовский вирусолог рассказала, как протекает коронавирус при высоком уровне антител

5 октября 2021, 14:58
Людям, у которых выявили значительное количество антител к коронавирусу, нельзя игнорировать меры профилактики, сообщила вирусолог из Ростова-на-Дону Галина Харсеева.

По словам эксперта, люди с высоким уровнем антител перестают думать о безопасности. В результате они заражаются и болезнь протекает тяжелее.

«Заболевали люди с высокими антителами, которые не носили маску и не прививались. Болезнь протекала даже тяжелее, чем у тех, у кого антител меньше», — рассказала Харсеева в программе «Вести Дон».

Кроме того, она не подтвердила распространяемую информацию, что от прививки можно заразиться. В препаратах есть отдельные фрагменты вируса, которые не обеспечивают способность вируса размножаться.

Ранее ростовский врач рассказала, как долго продлится четвертая волна COVID-19.

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