Ростовский вирусолог рассказала, как протекает коронавирус при высоком уровне антител

Posted 5 октября 2021, 14:58
Published 5 октября 2021, 14:58
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
По словам эксперта, люди с высоким уровнем антител перестают думать о безопасности. В результате они заражаются и болезнь протекает тяжелее.
«Заболевали люди с высокими антителами, которые не носили маску и не прививались. Болезнь протекала даже тяжелее, чем у тех, у кого антител меньше», — рассказала Харсеева в программе «Вести Дон».
Кроме того, она не подтвердила распространяемую информацию, что от прививки можно заразиться. В препаратах есть отдельные фрагменты вируса, которые не обеспечивают способность вируса размножаться.