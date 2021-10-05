В Ростове-на-Дону ожидается опасное усиление ветра с 5 по 6 октября

В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня может усилиться ветер до 18 метров в секунду, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Предупреждение распространяется на 5 и 6 октября. В это время прогнозируются сильные порывы ветра. «Это может привести к перехлесту проводов, обрывам линий электропередач. Существует риск падения деревьев, рекламных щитов», — говорится в публикации. Местных жителей попросили не приближаться к легким постройкам. Не стоит парковать машины под деревьями. Ранее в Ростове-на-Дону на дом рухнуло дерево, в которое попала молния.