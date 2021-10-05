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Posted 5 октября 2021, 05:34

Published 5 октября 2021, 05:34

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

В Ростове-на-Дону ожидается опасное усиление ветра с 5 по 6 октября

5 октября 2021, 05:34
В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня может усилиться ветер до 18 метров в секунду, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Предупреждение распространяется на 5 и 6 октября. В это время прогнозируются сильные порывы ветра.

«Это может привести к перехлесту проводов, обрывам линий электропередач. Существует риск падения деревьев, рекламных щитов», — говорится в публикации.

Местных жителей попросили не приближаться к легким постройкам. Не стоит парковать машины под деревьями.

Ранее в Ростове-на-Дону на дом рухнуло дерево, в которое попала молния.

#Общество#Новости
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