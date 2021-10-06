Для незаконного ввоза сигарет в Россию контрабандист воспользовался плотом

В ведомстве рассказали, что место для пересечения границы контрабандист выбрал подходящее для того, чтобы можно было беспрепятственно ехать по берегу на машине и тянуть за собой по реке самодельный плот. Однако мужчине не повезло — в районе хутора Дубы Тарасовского района его обнаружили пограничники. Увидев военных, контрабандист проигнорировал их требование об остановке и попытался скрыться на своем автомобиле, но ему это не удалось.