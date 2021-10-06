Для незаконного ввоза сигарет в Россию контрабандист воспользовался плотом

Posted 6 октября 2021,, 15:55
Published 6 октября 2021,, 15:55
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает КП-Ростов-на-Дону со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ, у задержанного было изъято 9,5 тыс. пачек сигарет на сумму один миллион рублей.
В ведомстве рассказали, что место для пересечения границы контрабандист выбрал подходящее для того, чтобы можно было беспрепятственно ехать по берегу на машине и тянуть за собой по реке самодельный плот. Однако мужчине не повезло — в районе хутора Дубы Тарасовского района его обнаружили пограничники. Увидев военных, контрабандист проигнорировал их требование об остановке и попытался скрыться на своем автомобиле, но ему это не удалось.
В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении — невыполнении требований военнослужащего при исполнении им обязанностей по охране границы. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда табачных изделий», в соответствии с которой злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.