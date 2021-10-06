Жители Ростова-на-Дону признались, что часто питаются вредной едой

По результатам исследования пятерку лидеров возглавили жители Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Красноярска и Казани, наиболее трепетно относящиеся к тому, что они едят. В десятку лидеров также вошли Самара, Омск, Волгоград, Уфа и Пермь. Жители Ростова-на-Дону и их пищевые привычки заняли 11 место в рейтинге правильного питания.