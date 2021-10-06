Жители Ростова-на-Дону признались, что часто питаются вредной едой

Posted 6 октября 2021, 06:55
Published 6 октября 2021, 06:55
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
Аналитики опросили жителей российских городов о их рационе питания и вредных продуктах, которые могут в него входить.
По результатам исследования пятерку лидеров возглавили жители Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Красноярска и Казани, наиболее трепетно относящиеся к тому, что они едят. В десятку лидеров также вошли Самара, Омск, Волгоград, Уфа и Пермь. Жители Ростова-на-Дону и их пищевые привычки заняли 11 место в рейтинге правильного питания.
Также эксперты сообщили, что около 78% респондентов утверждают, что придерживаются правильного питания.
Ранее Ростов-на-Дону вошел в десятку городов, куда россияне хотели бы поехать в ноябрьские праздники.
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