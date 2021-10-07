Более семи тысяч человек умерли от коронавируса в Ростовской области

По состоянию на 7 октября число жертв коронавируса в Ростовской области превысило семь тысяч человек, сообщили в региональном правительстве.

На четверг число умерших от ковида жителей региона составило 7026 человек, за последние сутки жертвами инфекции стали 35 больных, десять мужчин и 25 женщин. Возраст умерших от 44 до 89 лет, все они страдали хроническими заболеваниями различных систем организма. За последние сутки в Ростовской области выявили 515 новых случаев инфекции, общее количество заразившихся достигло 142189 человек. В ковидных госпиталях остаются почти 4,3 тысячи человек, удалось вылечить за весь период 122,32 тысячи пациентов. Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев в четверг 7 октября заявил, что не видит причин для введения локдауна этой осенью. Материалы по теме Двое детей с коронавирусом попали в реанимацию моногоспиталя в Ростове-на-Дону