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Posted 7 октября 2021, 09:20

Published 7 октября 2021, 09:20

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Более семи тысяч человек умерли от коронавируса в Ростовской области

7 октября 2021, 09:20
По состоянию на 7 октября число жертв коронавируса в Ростовской области превысило семь тысяч человек, сообщили в региональном правительстве.

На четверг число умерших от ковида жителей региона составило 7026 человек, за последние сутки жертвами инфекции стали 35 больных, десять мужчин и 25 женщин. Возраст умерших от 44 до 89 лет, все они страдали хроническими заболеваниями различных систем организма.

За последние сутки в Ростовской области выявили 515 новых случаев инфекции, общее количество заразившихся достигло 142189 человек. В ковидных госпиталях остаются почти 4,3 тысячи человек, удалось вылечить за весь период 122,32 тысячи пациентов.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев в четверг 7 октября заявил, что не видит причин для введения локдауна этой осенью.

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