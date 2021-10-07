Эксперт предложил альтернативу маркировке фейковых новостей

Posted 7 октября 2021,, 13:44
Published 7 октября 2021,, 13:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В качестве примера Мариничев привел ситуацию с коронавирусом. Если кто-то скажет об инфекции то, что не соответствует позиции ВОЗ или медучреждений, его накажут за распространение фейковой информации. Однако через 10 лет, говорит Мариничев, может оказаться так, что человек был прав. В определении фейков есть довольно тонкая грань, передает слова интернет-омбудсмена NEWS.ru.
Мариничев подчеркнул, что не является противником борьбы с фейками. Однако он считает, что правильнее всего сосредоточится не на маркировке недостоверных сведений, а на повышении доверия людей к проверенным источникам.
Ранее ужесточить законодательство о фейках предложила член Общественной палаты Екатерина Мизулина.