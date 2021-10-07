Эксперты раскрыли методы продвижения новостей в соцсетях на «Инфоруме» в Ставрополе

О том, как организовать работу редакций, рассказал главный редактор региональной сети холдинга 1MI, в который входят NewsTracker и RostovGazeta, Александр Егоров. По его словам, сейчас идет процесс плавного спада новостного рынка после всплеска на фоне пандемии в минувшем году.