Эксперты раскрыли методы продвижения новостей в соцсетях на «Инфоруме» в Ставрополе

Posted 7 октября 2021, 15:44
Published 7 октября 2021, 15:44
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
«Инфорум» проводится с 2018 года в различных регионах страны и теперь настала очередь Ставрополья. Встречу для представителей региональных СМИ провели на базе Ставропольского аграрного университета.
Выступил председатель местного отделения Союза журналистов Вадим Баканов и заявил, что федеральные СМИ тесно связаны с региональной повесткой. Присутствовавший на мероприятии зампред правительства Ставрополья Игорь Бабкин подчеркнул, что в последнее время Союз журналистов стал больше внимания уделять региону.
О том, как организовать работу редакций, рассказал главный редактор региональной сети холдинга 1MI, в который входят NewsTracker и RostovGazeta, Александр Егоров. По его словам, сейчас идет процесс плавного спада новостного рынка после всплеска на фоне пандемии в минувшем году.
«Из-за этого вырастает значение „прокачки“ навыков редакции работать не только с трафиком как таковым, но и с охватом новой аудитории в новых каналах дистрибуции, в том числе в соцсетях», — уточнил Александр Егоров.