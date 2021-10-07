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Posted 7 октября 2021, 15:44

Published 7 октября 2021, 15:44

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Эксперты раскрыли методы продвижения новостей в соцсетях на «Инфоруме» в Ставрополе

7 октября 2021, 15:44
В Ставрополе провели «Инфорум», на котором подняли тему продвижения новостей на различных площадках, пишет NewsTracker.

«Инфорум» проводится с 2018 года в различных регионах страны и теперь настала очередь Ставрополья. Встречу для представителей региональных СМИ провели на базе Ставропольского аграрного университета.

Выступил председатель местного отделения Союза журналистов Вадим Баканов и заявил, что федеральные СМИ тесно связаны с региональной повесткой. Присутствовавший на мероприятии зампред правительства Ставрополья Игорь Бабкин подчеркнул, что в последнее время Союз журналистов стал больше внимания уделять региону.

О том, как организовать работу редакций, рассказал главный редактор региональной сети холдинга 1MI, в который входят NewsTracker и RostovGazeta, Александр Егоров. По его словам, сейчас идет процесс плавного спада новостного рынка после всплеска на фоне пандемии в минувшем году.

«Из-за этого вырастает значение „прокачки“ навыков редакции работать не только с трафиком как таковым, но и с охватом новой аудитории в новых каналах дистрибуции, в том числе в соцсетях», — уточнил Александр Егоров.

#Общество#Новости
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