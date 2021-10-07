В Красноярске арестован руководитель управления Росимущества

Posted 7 октября 2021, 16:09
Published 7 октября 2021, 16:09
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Известно, что 7 октября текущего года для Абрамова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 декабря 2021 года. Об этом информирует RT.
Также в январе обвинили руководителя территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрия Ефимова. Он был посредником при передаче взятки главному судебному приставу региона Владимиру Евстигнееву.