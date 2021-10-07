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Posted 7 октября 2021, 16:09

Published 7 октября 2021, 16:09

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

В Красноярске арестован руководитель управления Росимущества

В Красноярске арестован руководитель управления Росимущества

7 октября 2021, 16:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Красноярске железнодорожный районный суд арестовал на два месяца руководителя межтерриториального управления Росимущества по Красноярскому краю, Хакасии и Туве Владимира Абрамова. Об этом говорится в сообщении суда.

Известно, что 7 октября текущего года для Абрамова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 декабря 2021 года. Об этом информирует RT.

Также в январе обвинили руководителя территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрия Ефимова. Он был посредником при передаче взятки главному судебному приставу региона Владимиру Евстигнееву.

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