В Ростове вынесли приговор мошеннику, обманувшему шесть пожилых женщин

Советский районный суд Ростова установил, что Димов и второй злоумышленник, чья личность не была установлена, осуществляли обзвон своих будущих жертв. Они сообщали гражданам, что их близкие попали в аварию, и для решения ситуации с другим участником ДТП требуются деньги. После один из мошенников приезжал домой к потенциальной жертве и забирал деньги для урегулирования конфликта.