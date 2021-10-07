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Posted 7 октября 2021, 19:14

Published 7 октября 2021, 19:14

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

В Ростове вынесли приговор мошеннику, обманувшему шесть пожилых женщин

7 октября 2021, 19:14
В Ростове-на-Дону на три года лишения свободы осудили мужчину, который обманывал людей звонками о родственниках, попавших в аварию, об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Фигурант уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, Евгений Димов был признан виновным и осужден на три года лишения свободы в колонии поселении.

Советский районный суд Ростова установил, что Димов и второй злоумышленник, чья личность не была установлена, осуществляли обзвон своих будущих жертв. Они сообщали гражданам, что их близкие попали в аварию, и для решения ситуации с другим участником ДТП требуются деньги. После один из мошенников приезжал домой к потенциальной жертве и забирал деньги для урегулирования конфликта.

Общий доход Димова и его сообщника составил 310 тысяч рублей, которые мужчины украли у шести пожилых женщин. Еще одна попытка хищения 25 тысяч рублей закончилась провалом, так как родственники женщины разгадали замысел мошенников и помогли задержать одного из них.

Ранее в Ростове-на-Дону телефонные мошенники списали со счета женщины полмиллиона рублей.

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