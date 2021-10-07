В Ростове вынесли приговор мошеннику, обманувшему шесть пожилых женщин

Posted 7 октября 2021, 19:14
Published 7 октября 2021, 19:14
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Фигурант уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, Евгений Димов был признан виновным и осужден на три года лишения свободы в колонии поселении.
Советский районный суд Ростова установил, что Димов и второй злоумышленник, чья личность не была установлена, осуществляли обзвон своих будущих жертв. Они сообщали гражданам, что их близкие попали в аварию, и для решения ситуации с другим участником ДТП требуются деньги. После один из мошенников приезжал домой к потенциальной жертве и забирал деньги для урегулирования конфликта.
Общий доход Димова и его сообщника составил 310 тысяч рублей, которые мужчины украли у шести пожилых женщин. Еще одна попытка хищения 25 тысяч рублей закончилась провалом, так как родственники женщины разгадали замысел мошенников и помогли задержать одного из них.