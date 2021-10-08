Поймавший Чикатило бывший следователь раскрыл тайну «Ростовского треугольника смерти»

«Не думаю, что там есть определенная аномальная зона. Когда я беседовал с серийными убийцами они признавались, что на выбор места для преступления внимания не обращали. Ничто извне на них не воздействовало. Подвернулась возможность, был случай — они им и пользовались», — комментирует Амурхан Яндиев.