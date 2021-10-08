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Posted 8 октября 2021, 10:12

Published 8 октября 2021, 10:12

Modified 11 сентября 2022, 15:51

Updated 11 сентября 2022, 15:51

Поймавший Чикатило бывший следователь раскрыл тайну «Ростовского треугольника смерти»

Поймавший Чикатило бывший следователь раскрыл тайну «Ростовского треугольника смерти»

8 октября 2021, 10:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Между «Ростовским треугольником смерти», а именно Ростовом, Таганрогом и Шахтами большие скопления людей, а это значит — больше возможностей для серийных убийц, сообщил RostovGazeta экс-начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев.

Собеседник рассказывает, что о «Ростовском треугольнике смерти», которым силовики считают зону между Ростовом, Таганрогом и Шахтами, идут разные толкования. Одно из них даже мистическое, которое объясняет процветание деятельности серийных убийц на этих территориях наличием определенной аномальной зоны. Однако Амурхан Яндиев — следователь, который поймал Чикатило, отрицает этот факт.

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«Не думаю, что там есть определенная аномальная зона. Когда я беседовал с серийными убийцами они признавались, что на выбор места для преступления внимания не обращали. Ничто извне на них не воздействовало. Подвернулась возможность, был случай — они им и пользовались», — комментирует Амурхан Яндиев.

Свою теорию о разгадке тайны «Ростовского треугольника смерти» следователь объясняет весьма тривиально.

«Ростов, Таганрог, Шахты — это большие города. Естественно, здесь сосредоточено много людей, которые и часто курсируют по всевозможным делам между городами. А большие скопления людей дают больше возможностей для преступника. В сельских территориях вариантов для маньяка практически нет — там все же знают друг друга», — поясняет Амурхан Яндиев.

Ранее RostovGazeta выясняла, какой психологический прием помогал следователю Амурхану Яндиеву выходить на след маньяков в Ростовской области.

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