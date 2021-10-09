Утилизаторы отправили жалобу Михаилу Мишустину из-за задержки РОП

В своем письме утилизаторы отходов указали, что подобная тенденция заставляет ассоциации производителей существовать на средства, которые могли бы идти на создание инфраструктуры, недостающих мощностей и утилизацию отходов. Отмечается, что речь ведется об экосборе. К слову, сейчас ставки по нему не перекрывают затраты на переработку. Кроме того, “Руслом.ком” пишет в своем обращении о недостоверной отчетности об утилизации от компаний и занижении затрат на утилизацию.