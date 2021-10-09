Утилизаторы отправили жалобу Михаилу Мишустину из-за задержки РОП

По информации rg.ru, ранее об этом заявлял и глава РЭО Денис Буцаев. Отметим, что до этого ассоциация “Руслом.ком”, в которую входят крупнейшие российские металлургические холдинги, заявила в обращении к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, что принятие законопроекта о РОП обяжет компании полностью отвечать за утилизацию упаковки. Уточняется, что это в свою очередь подразумевает уплату экосбора или самостоятельную утилизацию отходов.
В письме “Руслом.ком” говорится, что позиция министерства продиктована ассоциациями товаропроизводителей и тем самым саботирует поручение руководства страны. Ассоциация также отмечает факт манипуляции недостоверными цифрами о росте цен на товары.
Таким образом реальный сектор переработчиков отреагировал на попытки сдвинуть сроки принятия РОП и попросил взять ситуацию под контроль премьер-министра РФ. Отмечается, что ранее президент страны дал соответствующее поручение о вступлении в силу законопроекта РОП со следующего года. А Министерство экономического развития РФ заявило, что отсрочку нужно сделать еще на два года — до 2024-го.
Во время заседания рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» предприниматели заявили, что существующие нормы им нужны для обоснования своего существования перед зарубежными товаропроизводителями. Это означает, что без введения определенной нормы в законе иностранные компании не станут спонсировать деятельность посреднических и лоббистских структур.
В своем письме утилизаторы отходов указали, что подобная тенденция заставляет ассоциации производителей существовать на средства, которые могли бы идти на создание инфраструктуры, недостающих мощностей и утилизацию отходов. Отмечается, что речь ведется об экосборе. К слову, сейчас ставки по нему не перекрывают затраты на переработку. Кроме того, “Руслом.ком” пишет в своем обращении о недостоверной отчетности об утилизации от компаний и занижении затрат на утилизацию.
Подчеркивается, что 70% отходов среди металлолома, а также большая часть остального мусора, который возможно повторно использовать, безвозвратно теряется. Такая тенденция происходит из-за отправки большинства твердых коммунальных отходов на захоронение, а не утилизацию. В письме говорится, что без введения РОП изменить ситуацию будет невозможно.
«Исходя из текущей ситуации обсуждения законопроекта и массированной атаки в СМИ можно сделать вывод о заранее спланированном затягивании процесса его принятия — непосредственно перед выборами в Государственную думу», — написали переработчики ассоциации “Руслом.ком”.
Стоит напомнить, что это уже четвертое обращение от переработчиков. Отмечается, что до этого к премьер-министру страны обращались представители трех ассоциаций «Лига переработчиков макулатуры», «Клевер» (утилизаторы), «СтеклоСоюз» (стеклотарные заводы). Они заявили о потерях вторсырья на 275 миллиардов рублей.