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Posted 9 октября 2021, 09:45

Published 9 октября 2021, 09:45

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

В Ростовской области 524 человека заразились коронавирусом за сутки

9 октября 2021, 09:45
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за сутки подтвердили 524 случая заражения коронавирусом, заявили в облправительстве.

В последнее время практически каждый день новые случаи подтверждают во всех территориях региона. Отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

С начала пандемии заболели 143236 местных жителей, выздоровели 123040 пациентов. Медики не смогли спасти 7067 зараженных.

На лечении в больницах остаются 4468 пациентов с подтвержденным диагнозом. Прививки против коронавируса сделали более 1,6 миллиона добровольцев.

Но пациенты умирают каждый день, только за сутки было 26 жертв. Среди них 15 женщин и 11 мужчин.

Ранее бензин и зерно начали раздавать в Ростовской области за вакцинацию от коронавируса.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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