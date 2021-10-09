В Ростовской области 524 человека заразились коронавирусом за сутки

Posted 9 октября 2021, 09:45
Published 9 октября 2021, 09:45
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
В последнее время практически каждый день новые случаи подтверждают во всех территориях региона. Отмечается рост заболеваемости коронавирусом.
С начала пандемии заболели 143236 местных жителей, выздоровели 123040 пациентов. Медики не смогли спасти 7067 зараженных.
На лечении в больницах остаются 4468 пациентов с подтвержденным диагнозом. Прививки против коронавируса сделали более 1,6 миллиона добровольцев.
Но пациенты умирают каждый день, только за сутки было 26 жертв. Среди них 15 женщин и 11 мужчин.