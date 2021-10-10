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Posted 10 октября 2021, 07:02

Published 10 октября 2021, 07:02

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Алексей Логвиненко подтвердил планы застроить территорию ипподрома в Ростове-на-Дону

10 октября 2021, 07:02
В Ростове-на-Дону планируется застроить территории ипподрома и возвести жилкомплекс рядом с «Мегамагом», проинформировал градоначальник Алексей Логвиненко.

Он уточнил, что ипподром необходимо перенести за ТРЦ «Мегамаг», а также создать там спортивный клуб, торговый комплекс и ЖК. Застройку в чистом поле власти назвали приоритетом.

В интервью «Коммерсанту» Логвиненко рассказал о двух рассматриваемых вариантах. Это может быть комплексная застройка левого берега, либо реновация уже имеющихся старых территорий. Когда именно будет реализован проект, информации нет.

Ранее стало известно, что между старинными зданиями на пересечении Седова и Чехова в Ростове построят высотку.

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