Чемпион мира по кикбоксингу Абуашвили умер от COVID-19 в Ростове-на-Дону 8 октября

Posted 10 октября 2021, 11:02
Published 10 октября 2021, 11:02
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Известно, что спортсмену и известному тренеру было 57 лет. В медицинское учреждение он попал в начале октября с подозрением на воспаление легких.
«Абуашвили находился в тяжелом состоянии и его доставили в реанимацию. Но медикам его спасти не удалось, он умер 8 числа», — сказано в сообщении.
Добавим, что к 2004 году Абуашвили оказался мировой звездой кикбоксинга, в 2006 году стал чемпионом мира.