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Posted 10 октября 2021, 11:02

Published 10 октября 2021, 11:02

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Чемпион мира по кикбоксингу Абуашвили умер от COVID-19 в Ростове-на-Дону 8 октября

10 октября 2021, 11:02
В Ростове-на-Дону из-за осложнений при коронавирусе скончался чемпион мира по кикбоксингу Арчил Абуашвили, сообщает 1Rnd.

Известно, что спортсмену и известному тренеру было 57 лет. В медицинское учреждение он попал в начале октября с подозрением на воспаление легких.

«Абуашвили находился в тяжелом состоянии и его доставили в реанимацию. Но медикам его спасти не удалось, он умер 8 числа», — сказано в сообщении.

Добавим, что к 2004 году Абуашвили оказался мировой звездой кикбоксинга, в 2006 году стал чемпионом мира.

Ранее в Ростовской области рассказали, кому придется пройти вакцинацию от коронавируса.

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