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Posted 10 октября 2021, 17:02

Published 10 октября 2021, 17:02

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Водитель в Ростове устроил массовое ДТП и притворился полицейским

10 октября 2021, 17:02
В Ростове-на-Дону на улице Зорге водитель устроил массовое ДТП и выдал себя за полицейского, сообщается на сайте МВД по Ростовской области.

Происшествие случилось 6 октября на улице Зорге. Сообщается, что ДТП произошло по вине 30-летнего ростовчанина, который управлял автомобилем Hyundai. Он не справился с управлением и повредил пять автомобилей, которые были припаркованы у многоэтажного дома.

Сообщается, что мужчина получил травмы, а владельцам поврежденных машин сказал, что является сотрудником правоохранительных органов. Мужчину забрала скорая помощь, которую вызвали местные жители.

Полицейскими была установлена личность мужчины. Выяснилось, что он никогда не имел отношения к правоохранительным органам. Более того, удалось узнать, что подозреваемый ранее был трижды судим по различным статьям, в том числе за хранение наркотиков.

Сейчас с мужчиной работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего события.

Ранее сообщалось, что водитель в Ростове-на-Дону протаранил стену дома после аварии.

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