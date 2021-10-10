Водитель в Ростове устроил массовое ДТП и притворился полицейским

Posted 10 октября 2021, 17:02
Published 10 октября 2021, 17:02
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Происшествие случилось 6 октября на улице Зорге. Сообщается, что ДТП произошло по вине 30-летнего ростовчанина, который управлял автомобилем Hyundai. Он не справился с управлением и повредил пять автомобилей, которые были припаркованы у многоэтажного дома.
Сообщается, что мужчина получил травмы, а владельцам поврежденных машин сказал, что является сотрудником правоохранительных органов. Мужчину забрала скорая помощь, которую вызвали местные жители.
Полицейскими была установлена личность мужчины. Выяснилось, что он никогда не имел отношения к правоохранительным органам. Более того, удалось узнать, что подозреваемый ранее был трижды судим по различным статьям, в том числе за хранение наркотиков.
Сейчас с мужчиной работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего события.