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Posted 11 октября 2021, 09:18

Published 11 октября 2021, 09:18

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Розин сравнил здравоохранение Ростовской области с системой лжи и непрофессионализма

11 октября 2021, 09:18
В Ростовской области развалилась система здравоохранения из-за безграмотных действий чиновников, заявил бывший заведующий отделением анестезиологии-реанимации горбольницы № 20 Борис Розин.

В интервью «Блокнот-Ростов» он рассказал, что здравоохранение представляет систему лжи и непрофессионализма, которая дала сбой во время пандемии. По его словам, чиновники приобретают ненужное оборудование у сомнительных компаний.

«Для машин скорой не приобрели ИВЛ экспертного класса. Но в это же время потратили 40 миллионов для закупки 100 кроватей в больнице № 20», — уточнил Розин.

Получается, что пациент находится на аппарате экспертного класса, а его размещают в автомобиле, где такого аппарата нет. Он добавил, что регион не ждет ничего хорошего и после завершения пандемии.

Напомним, что в таганрогском ковидном госпитале закончились койки для больных COVID-19.

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