Розин сравнил здравоохранение Ростовской области с системой лжи и непрофессионализма

Posted 11 октября 2021, 09:18
Published 11 октября 2021, 09:18
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
В интервью «Блокнот-Ростов» он рассказал, что здравоохранение представляет систему лжи и непрофессионализма, которая дала сбой во время пандемии. По его словам, чиновники приобретают ненужное оборудование у сомнительных компаний.
«Для машин скорой не приобрели ИВЛ экспертного класса. Но в это же время потратили 40 миллионов для закупки 100 кроватей в больнице № 20», — уточнил Розин.
Получается, что пациент находится на аппарате экспертного класса, а его размещают в автомобиле, где такого аппарата нет. Он добавил, что регион не ждет ничего хорошего и после завершения пандемии.