Ростовский врач рассказал, кто больше подвержен заражению штаммом «дельта» COVID-19

Posted 12 октября 2021, 03:52
Published 12 октября 2021, 03:52
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
По его словам, «дельта» — это новый штамм коронавируса, который значительно отличается от своих собратьев — уханьского и российского штамма COVID-19.
«И хотя наши вакцинированные пациенты или не заболевают вовсе, или небольшой процент легко переносит болезнь, это оказывает влияние на общий показатель заболеваний. Будем откровенны. Часть людей у нас уже переболела коронавирусом, а часть привита. Но проблема заключается в том, что те, кто болели в прошлом году уханьским или российским штаммом, они легко заражаются индийским штаммом «дельта», — подчеркивает Игорь Гайнутдинов.
Поэтому, по его словам, только прививка от COVID-19 дает мощную стимуляцию и становится тренировкой для иммунитета человека.
«Коронавирус может протекать с разной вирусной нагрузкой, с разным состоянием болезни у человека. Соответственно, иммунитет после заболевания, особенно если болезнь прошла в легкой форме, не является эффективным против повторного заражения. Это сейчас и происходит. Люди, которые в прошлом году перенесли коронавирус, становятся мишенью для нового штамма, и начинают болеть по-новому. Они и способствуют ухудшению статистики заболеваемости», — убежден Игорь Гайнутдинов.
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