Ростовский врач рассказал, кто больше подвержен заражению штаммом «дельта» COVID-19

«И хотя наши вакцинированные пациенты или не заболевают вовсе, или небольшой процент легко переносит болезнь, это оказывает влияние на общий показатель заболеваний. Будем откровенны. Часть людей у нас уже переболела коронавирусом, а часть привита. Но проблема заключается в том, что те, кто болели в прошлом году уханьским или российским штаммом, они легко заражаются индийским штаммом «дельта», — подчеркивает Игорь Гайнутдинов.