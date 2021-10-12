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Posted 12 октября 2021, 16:45

Published 12 октября 2021, 16:45

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

В Ростовской области водитель автобуса потерял сознание за рулем и погиб в ДТП

12 октября 2021, 16:45
В Каменске-Шахтинском в Ростовской области погиб 64-летний водитель, который потерял сознание и устроил ДТП с двумя автомобилями, об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария с участием автобуса и ещё двух автомобилей произошла во вторник, 12 октября, в 14.50 мск в Каменске-Шахтинском.

Пожилой водитель автобусаHyundai County, который ехал по переулку Станционному, потерял сознание. Во время обморока мужчина потерял возможность управлять микроавтобусом, что стало причиной столкновения с припаркованными на Станционном, 6А автомобилями Lada Granta и Nissan X-Trail.

Пресс-служба ГИБДД сообщает, что позднее была зафиксирована смерть виновника аварии.

В настоящий момент проводится проверка, которая установит обстоятельства аварии. Ранее в Ростовской области грузовик насмерть сбил несовершеннолетнего.

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