В Ростовской области водитель автобуса потерял сознание за рулем и погиб в ДТП

В Каменске-Шахтинском в Ростовской области погиб 64-летний водитель, который потерял сознание и устроил ДТП с двумя автомобилями, об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.