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Posted 12 октября 2021, 07:21

Published 12 октября 2021, 07:21

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

Военвед и пять СНТ Ростова-на-Дону останутся без воды на весь день с 13 октября

12 октября 2021, 07:21
В Ростове-на-Дону в среду несколько улиц и садовых товариществ останутся без воды, заявили в «Ростовводоканале».

Воды не будет 13 октября с 09.00 мск до 19.00. В это время пройдут работы по замене участка трубопровода.

С этим столкнутся жители улиц Тимошенко, Дебальцевской, Таганрогской, Авиамоторной, Оганова, Особенной. Водоснабжение отключат в садовых товариществах «Мир», «За дружбу», «Спутник», «Октябрь», «Братство».

Напомним, что жители хутора в Ростовской области живут без воды из-за протаранившего водовод судна. Провести ремонтные работы не получается из-за неблагоприятных погодных условий.

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#Общество#Новости
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