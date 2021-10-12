Военвед и пять СНТ Ростова-на-Дону останутся без воды на весь день с 13 октября

В Ростове-на-Дону в среду несколько улиц и садовых товариществ останутся без воды, заявили в «Ростовводоканале».

Воды не будет 13 октября с 09.00 мск до 19.00. В это время пройдут работы по замене участка трубопровода. С этим столкнутся жители улиц Тимошенко, Дебальцевской, Таганрогской, Авиамоторной, Оганова, Особенной. Водоснабжение отключат в садовых товариществах «Мир», «За дружбу», «Спутник», «Октябрь», «Братство». Напомним, что жители хутора в Ростовской области живут без воды из-за протаранившего водовод судна. Провести ремонтные работы не получается из-за неблагоприятных погодных условий. Материалы по теме Уровень воды в Дону снизился до неблагоприятных отметок в начале октября Жители хутора в Ростовской области живут без воды из-за протаранившего водовод судна