Военвед и пять СНТ Ростова-на-Дону останутся без воды на весь день с 13 октября

Posted 12 октября 2021, 07:21
Published 12 октября 2021, 07:21
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
Воды не будет 13 октября с 09.00 мск до 19.00. В это время пройдут работы по замене участка трубопровода.
С этим столкнутся жители улиц Тимошенко, Дебальцевской, Таганрогской, Авиамоторной, Оганова, Особенной. Водоснабжение отключат в садовых товариществах «Мир», «За дружбу», «Спутник», «Октябрь», «Братство».
Напомним, что жители хутора в Ростовской области живут без воды из-за протаранившего водовод судна. Провести ремонтные работы не получается из-за неблагоприятных погодных условий.