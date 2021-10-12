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Posted 12 октября 2021, 06:50

Published 12 октября 2021, 06:50

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

Вводить ли новые антиковидные ограничения в октябре, решают власти Ростовской области

12 октября 2021, 06:50
В Ростовской области обсуждают предложения об ужесточении введенных из-за коронавируса ограничений, сообщили в облправительстве.

Глава управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев назвал обстановку крайне сложной, в том числе из-за роста заболеваемости. Количество занятых мест в ковидных госпиталях превысило 90%.

Ковалев попросил ввести ограничения, если ситуация не улучшится. Он предлагает сделать обязательными QR-коды о вакцинации при посещении кинотеатров, театров и торговых центров.

Губернатор заявил, что предложения будут изучены. В то же время речи о введении локдауна не идет.

Ранее в донском регионе обязали привить от коронавируса курьеров и волонтеров.2021 году.

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