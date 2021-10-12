Вводить ли новые антиковидные ограничения в октябре, решают власти Ростовской области

Posted 12 октября 2021, 06:50
Published 12 октября 2021, 06:50
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
Глава управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев назвал обстановку крайне сложной, в том числе из-за роста заболеваемости. Количество занятых мест в ковидных госпиталях превысило 90%.
Ковалев попросил ввести ограничения, если ситуация не улучшится. Он предлагает сделать обязательными QR-коды о вакцинации при посещении кинотеатров, театров и торговых центров.
Губернатор заявил, что предложения будут изучены. В то же время речи о введении локдауна не идет.