Эксперт прокомментировал идею блокировки карт по решению ФСБ

Posted 13 октября 2021,, 13:40
Published 13 октября 2021,, 13:40
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, адвокат считает, что вместо блокировки карт нужно стимулировать профилактическую работу правоохранительных органов.
По словам Трунова, бороться с терроризмом и наркотиками нужно по-другому, а блокировка карт по просьбе правоохранителей — это не путь цивилизованного государства. Он также добавил, что вероятность принятия этого закона невелика.
В Росфинмониторинге же заявили, что если блокировка карт поможет предотвратить потенциальный вред для государства и общества, то ситуация будет рассматриваться, как «не терпящая отлагательств».
Ранее сообщалось о том, что Росфинмониторинг разработал законопроект, по которому ФСБ и МВД России могут дать право принимать решения о досудебной блокировке денежных переводов россиян на срок до 10 дней.