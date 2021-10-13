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Posted 13 октября 2021,, 13:40

Published 13 октября 2021,, 13:40

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт прокомментировал идею блокировки карт по решению ФСБ

13 октября 2021, 13:40
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов предложил альтернативу инициативе Росфинмониторинга о блокировке банковских карт по решению ФСБ и МВД.

Как сообщает NEWS.ru, адвокат считает, что вместо блокировки карт нужно стимулировать профилактическую работу правоохранительных органов.

По словам Трунова, бороться с терроризмом и наркотиками нужно по-другому, а блокировка карт по просьбе правоохранителей — это не путь цивилизованного государства. Он также добавил, что вероятность принятия этого закона невелика.

В Росфинмониторинге же заявили, что если блокировка карт поможет предотвратить потенциальный вред для государства и общества, то ситуация будет рассматриваться, как «не терпящая отлагательств».

Ранее сообщалось о том, что Росфинмониторинг разработал законопроект, по которому ФСБ и МВД России могут дать право принимать решения о досудебной блокировке денежных переводов россиян на срок до 10 дней.

#Общество#Новости
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