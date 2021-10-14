Ростовчане разочаровались в городских чиновниках из-за транспорта и состояния дорог

В Ростовской области был проведен мониторинг эффективности органов местного самоуправления муниципалитетов. На его основе все города и районы были оценены правительством области сразу по нескольким параметрам. Среди таких параметров были доходы населения, состояние дорог, наличие школ и детских садов, а также учреждений культуры, спорта и так далее.