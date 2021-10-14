Ростовчане разочаровались в городских чиновниках из-за транспорта и состояния дорог

Posted 14 октября 2021, 07:29
Published 14 октября 2021, 07:29
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
В Ростовской области был проведен мониторинг эффективности органов местного самоуправления муниципалитетов. На его основе все города и районы были оценены правительством области сразу по нескольким параметрам. Среди таких параметров были доходы населения, состояние дорог, наличие школ и детских садов, а также учреждений культуры, спорта и так далее.
Так, лучшим городом региона стал Зверево. Ростов-на-Дону занял место в списке аутсайдеров региона. Это объясняется разочарованием ростовчан действиями местных властей. Рейтинг одобрения жителей города снизился на 7,5% по сравнению с 2019 годом.
Больше всего жители донской столицы оказались недовольны транспортным обслуживанием, число неудовлетворенных жителей составило 51%. Также не в восторге горожане и от качества дорог, здесь претензии возникли у 57% ростовчан. При этом теплоснабжением, водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением в среднем довольны более половины жителей города.
Напомним, что ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко пообещал в три раза сократить число малоимущих жителей Ростова к 2024 году