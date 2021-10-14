В ростовской больнице №4 развернут дополнительно 20 реанимационных коек

Posted 14 октября 2021, 12:45
Published 14 октября 2021, 12:45
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
Всего дополнительно станут доступны 20 реанимационных коек и еще 16 точек гемодиализа. Последние необходимы при почечной недостаточности.
Причиной стала неблагоприятная эпидобстановка, из-за чего растет число пациентов с коронавирусом. Деньги на создание новых мест возьмут из регионального бюджета.
Это прозвучало в ходе совещания, на котором Логвиненко заявил об отсутствии смертей после вакцинации в Ростове-на-Дону. Он добавил, что коронавирусом заболели не более 1% граждан из числа вакцинированных.