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Posted 14 октября 2021, 12:45

Published 14 октября 2021, 12:45

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

В ростовской больнице №4 развернут дополнительно 20 реанимационных коек

В ростовской больнице №4 развернут дополнительно 20 реанимационных коек

14 октября 2021, 12:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в больнице № 4 развернут новые реанимационные койки, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Всего дополнительно станут доступны 20 реанимационных коек и еще 16 точек гемодиализа. Последние необходимы при почечной недостаточности.

Причиной стала неблагоприятная эпидобстановка, из-за чего растет число пациентов с коронавирусом. Деньги на создание новых мест возьмут из регионального бюджета.

Это прозвучало в ходе совещания, на котором Логвиненко заявил об отсутствии смертей после вакцинации в Ростове-на-Дону. Он добавил, что коронавирусом заболели не более 1% граждан из числа вакцинированных.

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