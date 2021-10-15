rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября 2021, 09:19

Published 15 октября 2021, 09:19

Modified 1 октября, 14:15

Updated 1 октября, 14:15

Скончался президент федерации авиамодельного спорта Ростовской области Курасов

15 октября 2021, 09:19
Ушел из жизни Андрей Курасов, который возглавлял федерацию авиамодельного спорта Ростовской области, сообщили в Минспорте региона.

Курасову было 55 лет, он умер 12 октября после продолжительной болезни. Более 30 лет специалист посвятил сфере физической культуры и спорта.

«Курасов зарекомендовал себя высококвалифицированным тренером, умелым руководителем и мудрым наставником. Она внес большой личный вклад в развитие авиамодельного спорта в регионе», — сказано в сообщении.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким.

Ранее в Ростовской области умер генерал-майор милиции Валерий Светличный.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика