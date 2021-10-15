Судовладельца заставили поднять со дна реки затонувший корабль в Ростовской области

Posted 15 октября 2021, 12:20
Published 15 октября 2021, 12:20
Modified 11 сентября 2022, 16:16
Updated 11 сентября 2022, 16:16
Лиховской транспортный прокурор обратился в суд в городе Владимир. Он потребовал от государственной компании «Экран» достать из воды судно и утилизировать.
Сам корабль затонул в реке Северский Донецк, но судовладелец никаких мер не принимал.
«Была создана угроза безопасности судоходства из-за того, что корабль стал разрушаться и ржаветь. Все это неблагоприятно сказывалось на природе», — сказано в сообщении.
Отмечается, все требования были удовлетворены до вынесения судом решения.