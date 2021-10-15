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Posted 15 октября 2021, 12:20

Published 15 октября 2021, 12:20

Modified 11 сентября 2022, 16:16

Updated 11 сентября 2022, 16:16

Судовладельца заставили поднять со дна реки затонувший корабль в Ростовской области

15 октября 2021, 12:20
В Ростовской области судовладельца обязали поднять со дна затонувшее в реке судно, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Лиховской транспортный прокурор обратился в суд в городе Владимир. Он потребовал от государственной компании «Экран» достать из воды судно и утилизировать.

Сам корабль затонул в реке Северский Донецк, но судовладелец никаких мер не принимал.

«Была создана угроза безопасности судоходства из-за того, что корабль стал разрушаться и ржаветь. Все это неблагоприятно сказывалось на природе», — сказано в сообщении.

Отмечается, все требования были удовлетворены до вынесения судом решения.

Ранее уроженец Ростовской области выжил при крушении судна «Онега» в Баренцевом море.

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