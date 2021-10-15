В середине 2022 года начнется реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону

Posted 15 октября 2021, 04:58
Published 15 октября 2021, 04:58
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
Работы на участке от улицы Особенной до улицы Сосновой начнутся во втором полугодии 2022 года. Документация получила положительное заключение Госэкспертизы.
Всего в реализацию проекта вложат 5,8 миллиарда рублей. Работы должны завершиться к концу 2024 года.
Перед этим предстоит выкупить 137 участков, которые мешают реконструкции. Губернатор Василий Голубев поручил работать с каждым человеком индивидуально.
Также глава региона заявил о необходимости провести разъяснительную работу с людьми по этому поводу.
Напомним, что для водителей сделают новую дорогу в несколько полос. Хотя ростовчане переживают, что появятся сильные пробки во время работ.