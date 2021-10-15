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Posted 15 октября 2021, 04:58

Published 15 октября 2021, 04:58

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

В середине 2022 года начнется реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону

15 октября 2021, 04:58
В Ростове-на-Дону в следующем году начнутся работы по реконструкции дороги на улице Вавилова, сообщили в правительстве региона.

Работы на участке от улицы Особенной до улицы Сосновой начнутся во втором полугодии 2022 года. Документация получила положительное заключение Госэкспертизы.

Всего в реализацию проекта вложат 5,8 миллиарда рублей. Работы должны завершиться к концу 2024 года.

Перед этим предстоит выкупить 137 участков, которые мешают реконструкции. Губернатор Василий Голубев поручил работать с каждым человеком индивидуально.

Также глава региона заявил о необходимости провести разъяснительную работу с людьми по этому поводу.

Напомним, что для водителей сделают новую дорогу в несколько полос. Хотя ростовчане переживают, что появятся сильные пробки во время работ.

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