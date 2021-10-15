В середине 2022 года начнется реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в следующем году начнутся работы по реконструкции дороги на улице Вавилова, сообщили в правительстве региона.

Работы на участке от улицы Особенной до улицы Сосновой начнутся во втором полугодии 2022 года. Документация получила положительное заключение Госэкспертизы. Всего в реализацию проекта вложат 5,8 миллиарда рублей. Работы должны завершиться к концу 2024 года. Перед этим предстоит выкупить 137 участков, которые мешают реконструкции. Губернатор Василий Голубев поручил работать с каждым человеком индивидуально. Также глава региона заявил о необходимости провести разъяснительную работу с людьми по этому поводу. Напомним, что для водителей сделают новую дорогу в несколько полос. Хотя ростовчане переживают, что появятся сильные пробки во время работ. Материалы по теме Ростовчанин подал в суд на администрацию города из-за платной дороги на Тракторной Ростовчане разочаровались в городских чиновниках из-за транспорта и состояния дорог