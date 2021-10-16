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Posted 16 октября 2021, 12:13

Published 16 октября 2021, 12:13

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Жителей Ростовской области ожидает очередной рост цен на продукты к новогоднему столу

16 октября 2021, 12:13
Эксперты предупредили, что рост цен на продукты и товары к Новому Году составит около 20%, об этом сообщил портал «Новые Известия».

Согласно данным агентства «Прайм», на которое ссылается издание, жителям России грозит очередной рост цен на некоторые категории продовольственных товаров, а также импортную технику и автомобили. Согласно прогнозу доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Долговой, прирост цен на эти категории товаров достигнет 15%.

Также к концу года инфляция должна сказаться на рынке одежды и обуви, что увеличит цены на 3-5%.

Однако Мария Долгова сообщается, что наибольший рост цен будет зафиксирован у продовольственных товаров, например, тепличные помидоры и огурцы российского производства, а также на картофель, цены на который уже возросли во многих регионах страны.

Эксперт напомнила, что в конце 2020 года прирост цен на фрукты и овощи составил около 8,5% только за декабрь. В настоящий момент стоит ориентироваться на показатель до 20%.

Также жителям Ростовской области стоит ожидать роста цен на алкоголь, в частности — вина, стоимость которых поднимется благодаря двум факторам: новому закону о виноградарстве и виноделии, а также небольшому урожаю винограда. Эксперт сообщила, что цены на вина поднимутся на 15-20%, а водка и шампанское подорожают на 10%.

Ранее Ростовстат опубликовал новые данные о ценах на товары и услуги в Ростовской области — подорожало все, кроме куриных яиц и услуг по страхованию.

#Общество#Новости
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