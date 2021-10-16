Жителей Ростовской области ожидает очередной рост цен на продукты к новогоднему столу

Posted 16 октября 2021, 12:13
Published 16 октября 2021, 12:13
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
Согласно данным агентства «Прайм», на которое ссылается издание, жителям России грозит очередной рост цен на некоторые категории продовольственных товаров, а также импортную технику и автомобили. Согласно прогнозу доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Долговой, прирост цен на эти категории товаров достигнет 15%.
Также к концу года инфляция должна сказаться на рынке одежды и обуви, что увеличит цены на 3-5%.
Однако Мария Долгова сообщается, что наибольший рост цен будет зафиксирован у продовольственных товаров, например, тепличные помидоры и огурцы российского производства, а также на картофель, цены на который уже возросли во многих регионах страны.
Эксперт напомнила, что в конце 2020 года прирост цен на фрукты и овощи составил около 8,5% только за декабрь. В настоящий момент стоит ориентироваться на показатель до 20%.
Также жителям Ростовской области стоит ожидать роста цен на алкоголь, в частности — вина, стоимость которых поднимется благодаря двум факторам: новому закону о виноградарстве и виноделии, а также небольшому урожаю винограда. Эксперт сообщила, что цены на вина поднимутся на 15-20%, а водка и шампанское подорожают на 10%.
Ранее Ростовстат опубликовал новые данные о ценах на товары и услуги в Ростовской области — подорожало все, кроме куриных яиц и услуг по страхованию.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]