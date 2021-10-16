Жителей Ростовской области ожидает очередной рост цен на продукты к новогоднему столу

Также жителям Ростовской области стоит ожидать роста цен на алкоголь, в частности — вина, стоимость которых поднимется благодаря двум факторам: новому закону о виноградарстве и виноделии, а также небольшому урожаю винограда. Эксперт сообщила, что цены на вина поднимутся на 15-20%, а водка и шампанское подорожают на 10%.