«Норникель» заявил о завершении модернизации Усть-Хантайской ГЭС на 100%

Стоимость программы модернизации превысила 7,5 млрд рублей, пишут «Новые известия». «Норникель» запустил программу в 2014 году и заменял по одному гидроагрегату в год. Таким образом, постепенно была решена масштабная задача — обновление оборудования, повышение мощности, КПД и эффективности гидроагрегатов, при этом были улучшены технические характеристики турбины. За историю российской гидроэнергетике программа стала одной из наиболее крупных.