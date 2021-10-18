«Норникель» заявил о завершении модернизации Усть-Хантайской ГЭС на 100%

Posted 18 октября 2021, 16:36
Published 18 октября 2021, 16:36
Modified 18 сентября 2022, 14:17
Updated 18 сентября 2022, 14:17
Стоимость программы модернизации превысила 7,5 млрд рублей, пишут «Новые известия». «Норникель» запустил программу в 2014 году и заменял по одному гидроагрегату в год. Таким образом, постепенно была решена масштабная задача — обновление оборудования, повышение мощности, КПД и эффективности гидроагрегатов, при этом были улучшены технические характеристики турбины. За историю российской гидроэнергетике программа стала одной из наиболее крупных.
Комплексная программа «Норникеля», в рамках которой завершилась модернизация Усть-Хантайской ГЭС, направлена на реновацию собственных энергетических мощностей. Министр энергетики Николай Шульгинов подчеркнул, что благодаря комплексной программе модернизации будет не только повышена ее надежность и увеличена выработка электроэнергии, но и снижен углеродный след. Это обусловлено замещением выработки тепловых станций гидроэнергией.
Шульгинов также отметил, что суровый климат диктует необходимость повышать КПД и обеспечивать энергобезопасность региона Норильска и Таймыра в целом. Он выразил благодарность участникам проекта и пожелал команде удачи в реализации следующего этапа — модернизации Курейской ГЭС.
Гидроагрегаты, которые сейчас начали работать на Усть-Хантайской ГЭС, уже продемонстрировали эффективность. Как объяснили энергетики, новые гидротурбины имеют радиально-осевое рабочее колесо. Их преимуществом является более высокая надежность по сравнению с существующими турбинами поворотно-лопастного типа. Также с ними проще работать и поддерживать в порядке.
Модернизация позволила увеличить проектную мощность станции до 511 МВт. При этом максимальная годовая выработка составит уже до 2,4 млрд кВт*часов. Кроме того, новое оборудование позволяет справляться с нагрузкой в пиковые периоды.
Евгений Федоров, вице-президент — руководитель энергетического дивизиона «Норникеля» назвал Усть-Хантайскую ГЭС одним из ключевых элементов таймырской энергосистемы, который может работать в суровых климатических условиях. Специалисты, реконструируя ГЭС, решали сложные задачи, в том числе и с точки зрения логистики. После завершения модернизации «Норникель» продолжит инвестировать в объекты энергетики. Следующий шаг комплексной программы модернизации — реконструкция Курейской ГЭС.
Работа на Курейской ГЭС запланирована на 2023 год. Компания намерена заменить все пять гидроагрегатов. Энергетики Усть-Хантайки в рамках торжественной церемонии передали символическую эстафету модернизации на Курейскую ГЭС.