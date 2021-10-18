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Posted 18 октября 2021,, 13:50

Published 18 октября 2021,, 13:50

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Психиатр заявил о сходстве действий стрелявшего в пермской школе и казанского стрелка

Психиатр заявил о сходстве действий стрелявшего в пермской школе и казанского стрелка

18 октября 2021, 13:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
Психиатр Александр Федорович сделал предположение, что подросток, устроивший стрельбу в школе Пермского края, мог копировать действия Ильнара Галявиева — виновника трагедии в Казани в мае этого года. Эксперт отмечает, что в числе причин — популяризация такой модели поведения среди подростков.

Федорович рассказал NEWS.ru, что, так как в СМИ довольно подробно описывают трагедию, когда Галялиев расстрелял учеников и педагогов, 12-летний Дмитрий Г. мог скопировать его поведение. Психиатр подчеркнул, что подросткам всегда проще заимствовать готовую форму, в качестве примера используя «богов» с оружием в руках».

Федорович отметил, что часто подростки таким образом пытаются обратить на себя внимание, создать ажиотаж вокруг своей личности. В качестве примера он привел другой случай — рядом с московской школой подросток стрелял из пейнтбольного ружья. Как подчеркнул Федорович, чтобы о тебе начали говорить, подросткам достаточно взять в руки пейнтбольное ружьё.

Ранее стало известно о том, что в посёлке Сарс Пермского края 12-летний Дмитрий пришел в местную школу с «Сайгой» и устроил стрельбу. Предварительно, оружие подросток взял у отца. Он выстрелил в потолок, затем директор увела его в свой кабинет и смогла убедить отдать «Сайгу».

По словам самого школьника, его травили одноклассники. Он также рассказал, что хотел разобраться с одноклассницей. Свидетели его поступка отметили неадекватное поведение Дмитрия, рассказали, что мальчик говорил о неких «указаниях Бога».

Казанская трагедия произошла в гимназии № 175 в мае этого года. Погибли девять человек, среди которых двое учителей и семь школьников. Пострадали 24 человека. Стрельбу устроил Ильназ Галявиев, объяснивший преступление ненавистью ко всему миру. Галялиеву грозит пожизненный срок.

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