Психиатр заявил о сходстве действий стрелявшего в пермской школе и казанского стрелка

Posted 18 октября 2021,, 13:50
Published 18 октября 2021,, 13:50
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Федорович рассказал NEWS.ru, что, так как в СМИ довольно подробно описывают трагедию, когда Галялиев расстрелял учеников и педагогов, 12-летний Дмитрий Г. мог скопировать его поведение. Психиатр подчеркнул, что подросткам всегда проще заимствовать готовую форму, в качестве примера используя «богов» с оружием в руках».
Федорович отметил, что часто подростки таким образом пытаются обратить на себя внимание, создать ажиотаж вокруг своей личности. В качестве примера он привел другой случай — рядом с московской школой подросток стрелял из пейнтбольного ружья. Как подчеркнул Федорович, чтобы о тебе начали говорить, подросткам достаточно взять в руки пейнтбольное ружьё.
Ранее стало известно о том, что в посёлке Сарс Пермского края 12-летний Дмитрий пришел в местную школу с «Сайгой» и устроил стрельбу. Предварительно, оружие подросток взял у отца. Он выстрелил в потолок, затем директор увела его в свой кабинет и смогла убедить отдать «Сайгу».
По словам самого школьника, его травили одноклассники. Он также рассказал, что хотел разобраться с одноклассницей. Свидетели его поступка отметили неадекватное поведение Дмитрия, рассказали, что мальчик говорил о неких «указаниях Бога».
Казанская трагедия произошла в гимназии № 175 в мае этого года. Погибли девять человек, среди которых двое учителей и семь школьников. Пострадали 24 человека. Стрельбу устроил Ильназ Галявиев, объяснивший преступление ненавистью ко всему миру. Галялиеву грозит пожизненный срок.