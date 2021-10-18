Психиатр заявил о сходстве действий стрелявшего в пермской школе и казанского стрелка

Федорович отметил, что часто подростки таким образом пытаются обратить на себя внимание, создать ажиотаж вокруг своей личности. В качестве примера он привел другой случай — рядом с московской школой подросток стрелял из пейнтбольного ружья. Как подчеркнул Федорович, чтобы о тебе начали говорить, подросткам достаточно взять в руки пейнтбольное ружьё.