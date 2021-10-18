Тысячи жителей Новочеркасска остались без тепла из-за коммунальщиков

Posted 18 октября 2021,, 17:04
Published 18 октября 2021,, 17:04
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Замглавы администрации Сергей Бочан заявил, что проблемы коснулись 167 домов и 12 соцобъектов. Все они располагаются в Октябрьском микрорайоне.
По информации издания, вовремя не была запущена котельная из-за незавершенных ремонтных работ. Из-за этого в домовладениях нет теплоснабжения. Вместе с этим часть местных жителей осталась без горячей воды.
«Еще одна котельная была запущена в намеченные сроки, но произошел порыв на теплосети. В данный момент проводятся восстановительные работы», — пишет издание.
Отмечается, что завершить ремонт планируется до конца дня.