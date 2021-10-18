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Posted 18 октября 2021,, 17:04

Published 18 октября 2021,, 17:04

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тысячи жителей Новочеркасска остались без тепла из-за коммунальщиков

18 октября 2021, 17:04
В Новочеркасске из-за неработающей котельной тысячи местных жителей остались без теплоснабжения, сообщает издание Rostov.kp.ru.

Замглавы администрации Сергей Бочан заявил, что проблемы коснулись 167 домов и 12 соцобъектов. Все они располагаются в Октябрьском микрорайоне.

По информации издания, вовремя не была запущена котельная из-за незавершенных ремонтных работ. Из-за этого в домовладениях нет теплоснабжения. Вместе с этим часть местных жителей осталась без горячей воды.

«Еще одна котельная была запущена в намеченные сроки, но произошел порыв на теплосети. В данный момент проводятся восстановительные работы», — пишет издание.

Отмечается, что завершить ремонт планируется до конца дня.

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