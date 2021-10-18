В Ростовской области жестоко убили валютчика и сбросили его машину с обрыва в октябре

Posted 18 октября 2021, 09:48
Published 18 октября 2021, 09:48
Modified 18 сентября 2022, 14:17
Updated 18 сентября 2022, 14:17
В селе Беглица на берегу Таганрогского залива 15 октября обнаружили автомобиль Opel Antara. В салоне находилось тело 45-летнего жителя Таганрога с признаками насильственной смерти.
Подозреваемый оказался 37-летний мужчина, его задержали и завели уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос об аресте.
Максимальное наказание по делу составляет 15 лет колонии. По информации издания Donnews, убитый промышлял продажей валюты, а машина была сброшена с обрыва.