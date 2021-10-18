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Posted 18 октября 2021, 09:48

Published 18 октября 2021, 09:48

Modified 18 сентября 2022, 14:17

Updated 18 сентября 2022, 14:17

В Ростовской области жестоко убили валютчика и сбросили его машину с обрыва в октябре

18 октября 2021, 09:48
В Неклиновском районе задержали мужчину, который убил человека и оставил тело в машине, сообщили в УСКР по Ростовской области.

В селе Беглица на берегу Таганрогского залива 15 октября обнаружили автомобиль Opel Antara. В салоне находилось тело 45-летнего жителя Таганрога с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый оказался 37-летний мужчина, его задержали и завели уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос об аресте.

Максимальное наказание по делу составляет 15 лет колонии. По информации издания Donnews, убитый промышлял продажей валюты, а машина была сброшена с обрыва.

Ранее в Ростовской области сержанта отправили в колонию на восемь лет из-за поножовщины.

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