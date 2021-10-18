В Ростовской области жестоко убили валютчика и сбросили его машину с обрыва в октябре

В Неклиновском районе задержали мужчину, который убил человека и оставил тело в машине, сообщили в УСКР по Ростовской области.

В селе Беглица на берегу Таганрогского залива 15 октября обнаружили автомобиль Opel Antara. В салоне находилось тело 45-летнего жителя Таганрога с признаками насильственной смерти. Подозреваемый оказался 37-летний мужчина, его задержали и завели уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос об аресте. Максимальное наказание по делу составляет 15 лет колонии. По информации издания Donnews, убитый промышлял продажей валюты, а машина была сброшена с обрыва. Ранее в Ростовской области сержанта отправили в колонию на восемь лет из-за поножовщины. Материалы по теме Ростовчанина будут судить за жестокое убийство супруги