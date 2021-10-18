Жозе Моуриньо: Команда, которая должна была выигрывать, в конечном итоге проиграла

Posted 18 октября 2021, 19:58
Published 18 октября 2021, 19:58
Modified 18 сентября 2022, 14:17
Updated 18 сентября 2022, 14:17
«Могу только сказать, что сегодня я видел великую «Рому». Я видел, что команда, которая заслуживала победы, в конечном итоге проиграла. Это футбол», - цитирует слова Моуриньо «Советский спорт».
По итогам восьми туров «Рома» набрала 15 очков и занимает четвертое место в таблице, у «Ювентуса» 14 баллов и 7-е место.
Подопечные Аллегри следующий матч проведут против «Зенита» в Лиге чемпионов.