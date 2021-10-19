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Posted 19 октября 2021, 09:33

Published 19 октября 2021, 09:33

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Коронавирус поразил все города и районы Ростовской области

19 октября 2021, 09:33
Во всех городах и районах Ростовской области был обнаружен коронавирус, сообщают в региональном правительстве.

Наибольшее количество заболевших за последние сутки зафиксировали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Волгодонске, Азове, Новочеркасске и Батайске. Наиболее «зараженными» районами стали Мясниковский, Азовский, Аксайский, Октябрьский и Константиновский.

Лечение в стационарах на данный момент проходят 4917 пациентов, среди которых 46 человек находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ — 384 человека.

Прививки от инфекции сделали 1623,37 тысячи человек, за сутки — 639. Полностью завершили вакцинацию 1547,52 тысячи жителей Ростовской области.

Напомним, что новые ковидные госпитали откроют в шести районах Ростовской области до конца октября.

#Коронавирус COVID-19#Новости
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