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Posted 19 октября 2021, 07:47

Published 19 октября 2021, 07:47

Modified 11 сентября 2022, 16:17

Updated 11 сентября 2022, 16:17

Логвиненко проведет в кресле сити-менеджера Ростова-на-Дону еще четыре года

19 октября 2021, 07:47
На пост сити-менеджера Ростова городской думой был избран Алексей Логвиненко, это стало известно ходе восьмого заседания законодательного органа

По итогам всех конкурсных этапов наибольшее количество голосов набрали Алексей Логвиненко и Вадим Сидоров. В связи с этим городской думе Ростова было предложено рассмотреть в качестве кандидатов на пост главы администрации столицы указанных финалистов.

В ходе голосования городской думы на пост сити-менеджера был назначен Алексей Логвиненко. Голоса разделились следующим образом: 34-за и 2- против. Алексей Логвиненко был назначен на должность главы администрации города Ростова-на-Дону с 23 октября 2021 года. Решение вступило в силу 19 октября текущего года. Контракт с Логвиненко заключат до 2025 года.

Напомним, документы на конкурс на должность сити-менеджера Ростова Алексей Логвиненко подал в сентябре текущего года.

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