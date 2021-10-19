Логвиненко проведет в кресле сити-менеджера Ростова-на-Дону еще четыре года

В ходе голосования городской думы на пост сити-менеджера был назначен Алексей Логвиненко. Голоса разделились следующим образом: 34-за и 2- против. Алексей Логвиненко был назначен на должность главы администрации города Ростова-на-Дону с 23 октября 2021 года. Решение вступило в силу 19 октября текущего года. Контракт с Логвиненко заключат до 2025 года.