Логвиненко проведет в кресле сити-менеджера Ростова-на-Дону еще четыре года

Posted 19 октября 2021, 07:47
Published 19 октября 2021, 07:47
Modified 11 сентября 2022, 16:17
Updated 11 сентября 2022, 16:17
По итогам всех конкурсных этапов наибольшее количество голосов набрали Алексей Логвиненко и Вадим Сидоров. В связи с этим городской думе Ростова было предложено рассмотреть в качестве кандидатов на пост главы администрации столицы указанных финалистов.
В ходе голосования городской думы на пост сити-менеджера был назначен Алексей Логвиненко. Голоса разделились следующим образом: 34-за и 2- против. Алексей Логвиненко был назначен на должность главы администрации города Ростова-на-Дону с 23 октября 2021 года. Решение вступило в силу 19 октября текущего года. Контракт с Логвиненко заключат до 2025 года.
Напомним, документы на конкурс на должность сити-менеджера Ростова Алексей Логвиненко подал в сентябре текущего года.